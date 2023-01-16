اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 05:57 م
أكرم القصاص
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الجيش الصومالي يسيطر بشكل كامل على منطقة في محافظة "مدغ" وسط البلاد

الإثنين، 16 يناير 2023 05:08 م
الجيش الصومالي يسيطر بشكل كامل على منطقة في محافظة "مدغ" وسط البلاد الجيش الصومالى
أ ش أ

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سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، بشكل كامل على منطقة "حررطيري" الواقعة جنوبي محافظة "مدغ" وسط البلاد.


وقال وزير الدفاع في الحكومة الصومالية عبدالقادر محمد نور - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - إن قوات الجيش نجحت في تحرير المنطقة من فلول ميليشيات الخوارج، مشيرا إلى أنه تم السيطرة على المنطقة دون مواجهات تذكر، وأنه تجرى حاليا عمليات تمشيط واسعة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار.


وكان وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور قد أكد، في وقت سابق من اليوم، استعادة قوات الجيش الصومالي لمدينة "جلعد" التابعة لمحافظة "جلجدود" من فلول ميليشيات الخوارج، والتي كان يعانى منها السكان المحليين لعدة سنوات، لافتا إلى أن ذلك جرى بالتعاون مع المقاومة الشعبية في المدينة.


كما نفد الجيش الصومالي عملية عسكرية في منطقة (دنو) بمحافظة (شبيلي) أسفرت عن مقتل 23 من عناصر مليشيات المتمردين المرتبطة بتنظيم القاعدة.


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