البنك الأهلى: 200 مليار جنيه رصيد الشهادات الجديدة وندرس وقف إصدارها

كتب - أحمد يعقوب

كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى لليوم السابع، أن رصيد الشهادات البلاتينية لمدة سنة، ذات العائد الذى يصل إلى 25٪؜، و22.5% بلغ نحو 200 مليار جنيه، محققا المستهدف منها لافتًا إلى أنه يتم دراسة إيقاف إتاحة الشهادتين خلال الأيام القادمة وقبل نهاية الشهر الحالى.

وأكد رئيس البنك الأهلى أنه تم تنفيذ 60٪؜ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلى نت و الأهلى موبيل و مركز الاتصال).

كما استقطبت الشهادات نحو 35 ألف عميل جديد لأسرة عملاء البنك الأهلى المصرى منذ الاعلان عن الشهادة.

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن إصدار شهادة ادخارية جديدة مدتها سنة، بعائد يصل إلى 25% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5 % يصرف شهرياً، وذلك اعتباراً من 4/01/2023.

وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الاشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.