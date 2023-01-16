البحر الأحمر تنشئ سوقا لعربات الطعام وتدرس مقترح شارع البازرات بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة، أعمال إنشاء سوق لعربات الطعام بطريق المطار، حيث أجرى اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، برفقته مديرة الإدارة الهندسية ومديرة قسم مشروعك ومدير المشروعات بالمدينة جولة لتفقد سوق عربات الطعام الجديد.

وتابع رئيس المدينة، أعمال تجهيز المكان من توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومظلات ودورات المياه، وذلك استعدادا لافتتاحه في احتفالات المحافظة بالعيد القومي في نهاية الشهر الجارى .

وقال رئيس المدينة، إن السوق سوف يحتوي على عربات لأنشطة مختلفة من وجبات الطعام السريعة وأن العربات مجهزة بخامات عالية الجودة ومطابقة للاشتراطات الصحية والسلامة والمهنية، وأن الهدف من المشروع هو توفير مصدر دخل لأصحاب العربات وفرص عمل للشباب.

من جانب آخر، تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق ، السكرتير العام المساعد، شارع البازارات بمدينة الغردقة لمتابعة مقترح أعمال التنسيق والتطوير الحضاري الذي سيتم تنفيذه بالشارع، يرافقه رؤساء إدارات التنسيق الحضارى بالمحافظة وبعض القيادات التنفيذية .

وأكد السكرتير العام المساعد أن أعمال التطوير والتنسيق الحضاري تأتي تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والجمهورية الجديدة، وبناءاً علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أعمال التطوير ستشمل توحيد لافتات المحلات البازارات، وتطوير الأكشاك، ودهان وجهات المباني بلون واحد وأماكن الانتظار .

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن كافة أعمال التطوير والتنسيق الحضاري هي مشاركة مجتمعية، مؤكداً أن الهدف منها هو تحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة الساحلية وظهور الغردقة بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية.



إنشاء سوق عربات الطعام بالغردقة



رئيس المدينة ومديرى الإدارات بسوق عربات الطعام



سكرتير عام مساعد المحافظة يتفقد شارع البازرات