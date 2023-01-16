اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 05:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تقرر الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية

الإثنين، 16 يناير 2023 04:00 ص
الإمارات تقرر الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية الرئيس الإماراتى ونظيره الكورى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن المكتب الرئاسي الكورية، إن الإمارات العربية المتحدة أقرت الاستثمار بقيمة 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وجاء قرار الاستثمار الإماراتي هذا بمناسبة عقد لقاء القمة بين الرئيس يون سيوك-يول الذي يزور حاليا الإمارات في زيارة دولة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وقال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد للرئيس يون إنه أقر الاستثمار في كوريا الجنوبية التي توفي بوعدها في أي ظروف كانت.

وأجريت المحادثات في القصر الرئاسي " قصر الوطن " في واستمرت المحادثات لحوالي ساعة واشتملت على محادثات موسعة ومراسم التوقيع على اتفاقيات والمحادثات المنفردة.


يونهاب

دولار

كوريا الجنوبية

الإمارات

اخبار الامارات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة