اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 11:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين هجوما إرهابيا فى محافظة هيران وسط الصومال

الإثنين، 16 يناير 2023 10:16 ص
الإمارات تدين هجوما إرهابيا فى محافظة هيران وسط الصومال الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي، الذي وقع في محافظة هيران وسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الاثنين، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء.

وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي العميد أدوا يوسف راغي، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي، وقع صباح اليوم، بمنطقة (هلغن) التابعة لمحافظة هيران.

 


الامارات

الصومال

محافظة هيران

الارهاب

الجيش الوطني الصومالي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة