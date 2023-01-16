اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: قبول دفعة ببرنامج الماجستير فى الحوكمة

الإثنين، 16 يناير 2023 03:18 م
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: قبول دفعة ببرنامج الماجستير فى الحوكمة الرقابة الإدارية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، عن قبول دفعة جديدة ببرنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، للوافدين غير المصريين الناطقين باللغة العربية.
يأتي ذلك سعيًا من هيئة الرقابة الإدارية، لبناء وتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، إعلاءً لقيم النزاهة والشفافية عبر مختلف الشرائح والدرجات العلمية وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا المجال.
 
 
ويتضمن برنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، 12 مقررا دراسيا، مقسمة على فصلين دراسيين لتناول مختلف الموضوعات الخاصة بالإدارة، الاقتصاد، الموارد البشرية، التسويق، إدارة المخاطر والأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية

مكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة