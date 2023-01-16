الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد: قبول دفعة ببرنامج الماجستير فى الحوكمة

كتب: محمد أبو ضيف

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، عن قبول دفعة جديدة ببرنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، للوافدين غير المصريين الناطقين باللغة العربية.

يأتي ذلك سعيًا من هيئة الرقابة الإدارية، لبناء وتعزيز الكفاءات في مجال مكافحة الفساد والحوكمة، إعلاءً لقيم النزاهة والشفافية عبر مختلف الشرائح والدرجات العلمية وإيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا المجال.

ويتضمن برنامج الماجستير في الحوكمة ومكافحة الفساد، 12 مقررا دراسيا، مقسمة على فصلين دراسيين لتناول مختلف الموضوعات الخاصة بالإدارة، الاقتصاد، الموارد البشرية، التسويق، إدارة المخاطر والأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الفساد.