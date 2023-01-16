الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون على متنها 500 سائح من دول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

مع تحسن حالة الطقس، شهد مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تحليق 25 رحلة بالون طائر فجراً، بصورة طبيعية، على متنها 500 سائح من حول العالم، للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتى نهر النيل من السماء، وفي الطلعة الثانية للرحلات تقرر وقف الرحلات لضعف الرؤية مع سطوع الشمس فى الصباح الباكر.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويضيف ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أنه خرجت بالسماء حوالى 25 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق 500 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ومن الجدير بالذكر أنه تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.