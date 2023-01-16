استمرار امتحانات الأزهر بالإسكندرية وانتظامها بعد تحسن نسبى فى حالة الطقس

الإسكندرية أسماء على بدر

تواصل المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فى انعقاد امتحانات الشهادة الابتدائية والمرحلة الثانوية بعد استقرار حالة الطقس وتوقف الأمطار على جميع أنحاء المحافظة.

وتفقد صباح اليوم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية بعض المعاهد بإدارة غرب للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية والابتدائية وقام بزيارة لجنة معهد الورديان التى تضم معهد بنين الورديان ومعهد بنين القويرى ولجنة معهد فتيات القويرى التى تضم معهد فتيات القويرى ومعهد فتيات محمد الفاتح ومعهد فتيات عمر الفاروق.

واطمأن على عدم وجود أي شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء وتابع غرفة العمليات المنعقدة بديوان المنطقة الخاصة بمتابعة أعمال الامتحانات ووجة على جميع رؤساء اللجان بالمتابعة الدقيقة لضمان سير أعمال الامتحانات بكل هدوء وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ الإسكندرية مديرية التربية والتعليم بإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للتيسير على أبنائنا الطلاب أداء إمتحاناتهم دون أى معوقات أو عراقيل.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة لها على مدار الساعة لتلقى أى شكاوى للمواطنين.