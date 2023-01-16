اليوم السابع
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الإثنين، 16 يناير 2023 02:58 م
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استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمُخيم "الدهيشة"

الإثنين، 16 يناير 2023 02:00 م
استشهاد طفل فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمُخيم "الدهيشة" قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد الطفل عمر لطفي خمور (14 عامًا)، مُتأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم لمخيم "الدهيشة" في محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس. 


وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم فجرًا وشنت حملة مداهمات لمنازل سكان المخيم، واندلع إثر ذلك مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي والمطاطي قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة الطفل خمور برصاصة في رأسه، قبل أن يعلن عن استشهاده قبل وقت قليل. 


وبارتقاء الشهيد الطفل خمور، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 14 منذ بداية العام الجاري، بينهم 4 أطفال.


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