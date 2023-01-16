"إنرشيا" توقع عقد قرض معبري بقيمة 850 مليون جنيه مع بنكي «مصر» و«القاهرة» لصالح مشروع چيفيرا

كتب أحمد حسن

المهندس أحمد العدوي: القرض يعكس تجديد الثقة من بنكي «مصر» و«القاهرة» في «إنرشيا» ومشروع «چيفيرا»



انطلاقًا من التعاون المثمر بين القطاعين المصرفي والعقاري، وقعت شركة إنرشيا للتنمية العقارية عقد قرض معبري مناصفة مع كلا من بنكي مصر والقاهرة بقيمة 850 مليون جنيه مصري، حيث يتم توجيه قيمة القرض لتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروع الشركة الرئيسي "چيفيرا" بالساحل الشمالي.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية:"عن سعادته بتوقيع هذا العقد، قائلًا:"فخورون بالتعاون مع كلا من بنكي مصر والقاهرة، ونؤمن بأهمية دعم القطاع المصرفي للقطاع العقاري، وذلك لدفع عجلة التنمية، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد المصري، وخاصة مع الدور الكبير للقطاع العقاري في دعم الناتج المحلي بنسبة تصل إلى نحو 20%".

وأشار إلى أن هذا التمويل يدعم خطط الشركة الرامية إلى رفع معدلات الإنشاء بمشروع "چيفيرا" والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في الساحل الشمالي، حيث توجه قيمة القرض المعبري لتمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع.

وأكد أن هذا التعاون مع اثنين من كبار البنوك العاملة بالسوق المصري يعكس الثقة التي تتمتع بها الشركة من قبل البنكين، كما أنه يعزز خطط الشركة الاستثمارية بمشروع "چيفيرا"، مشيرا إلى أن هذا ليس التعاون الأول مع بنكي مصر والقاهرة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، ليمنح الشركة تمويلا إسلاميا متوسط الأجل بقيمة 1.1 مليار جنيه، تم توجيهه للمرحلة الرابعة بالمشروع.

كما تم توقيع عقد تمويل بقيمة 575 مليون جنيه مع بنك القاهرة توجه للمرحلة الأولى للمشروع، ليجتمع كلا البنكين من جديد لتقديم قرض معبري للمشروع والذي يعد جزء من برنامج تمويلي لمشروع "چيفيرا"، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس تجديد الثقة في شركة إنرشيا للتنمية العقارية، وكذلك الثقة في تميز المشروع وقيمته الاستثمارية والتنموية الضخمة، ومستقبله الواعد في منطقة الساحل الشمالي.

وأشاد بالجهد المبذول والتعاون المثمر بين كلا البنكين لتوقيع القرض المعبري، وكذلك التنسيق بين فريق العمل الاحترافي في كلا البنكين لتوقيع هذا التعاقد، مؤكدا أن كلا البنكين يمتلكان من الخبرة والكفاءة التي تجعلهما شريكان مثاليان لتقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للمشروع.

وأوضح أن مشروع "چيفيرا" يعد أحد أبرز مشروعات الشركة، يقع على مساحة تصل إلى 5.8 مليون متر مربع، ويقع في مكان مميز على ضفة البحر المتوسط في الساحل الشمالي ويمتد على مساحة هائلة توفر لعملائها تجربة حياة متكاملة على البحر مباشرة مع تصميم رائع يوفر أقصى درجة استمتاع بالطبيعة.