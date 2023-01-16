إغلاق أكثر من 100 طريق فى بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات العنيفة

فاطمة شوقى

تستمر الاحتجاجات فى بيرو ضد الحكومة الجديدة والرئيسة دينا بولورات ، مع استمرار الفوضى والعنف والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، مما ادى اغلاق أكثر من 100 طريق فى البلاد حتى الآن.

وأشارت صحيفة الكوميرثيو البيروفية إلى أن المحتجين يطالبون باستقالة الرئيسة الجديدة دينا بولوارت ، فى الوقت الذى اعلنت فيه بولورات أنها لن تقدم استقالتها وطالبت بتهدئة الاوضاع.

وحددت هيئة الرقابة على النقل البري والشحن والبضائع أنه تم الإبلاغ عن 121 طريق مغلق، حيث يتم قطع حركة السيارات والشاحنات ، بسبب استمرار الاحتجاجات التى ترتكز بشكل أكبر فى المناطق الجنوبية من البلاد وخاصة فى بونو وكوزكو.

وأصدرت الحكومة البيروفية مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ في كوسكو وليما وبونو وكالاو ، من بين مناطق أخرى ، لمدة 30 يومًا القادمة.

وكانت بولوارت قد قالت في وقت سابق خلال كلمة إلى الأمة بثها التلفزيون الوطني إن "بعض الأصوات من بين مؤيدي العنف والمتطرفين تطالب باستقالتي، وتحرض السكان على الفوضى والاضطراب والدمار، وأقول لهم بمسئولية: لن أستقيل، أنا ملتزمة مع البيرو".

يذكر أن ثلاثة من أعضاء حكومة "بولوارت" قد استقالوا في غضون يومين هم وزراء العمل "إدواردو جارسيا" والداخلية "فيكتور روخاس" وشئون المرأة "جريسيا روخاس".

يشار إلى أن التظاهرات وعمليات قطع الطرق تتواصل في بيرو حيث أغلق المطار المؤدي إلى موقع "ماتشو بيتشو" الشهير في إجراء احترازي، بينما امتدت التجمعات الاحتجاجية إلى العاصمة ليما التي كانت هادئة حتى الآن.

بدأت الاحتجاجات ضد بولوارت بعد إقالة الرئيس الاشتراكى بيدرو كاستيو فى السابع من ديسمبر وتوقيفه بتهمة محاولة الانقلاب عبر سعيه لحل البرلمان الذى كان يستعد للإطاحة به من السلطة.