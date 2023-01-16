"إعلام القاهرة" تهدى الكاتب الصحفى أكرم القصاص درع الكلية.. صور

كتب محمد صبحى

كرمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، بمناسبة فوز اليوم السابع بالمركز الأول فى استطلاع رأى أطلقه مركز بحوث الرأى العام بالكلية حول تغطية وسائل الإعلام ل مؤتمر قمة المناخ COP27 .

وسلمت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة الكاتب الصحفى أكرم القصاص شهادة شكر وتقدير، لحصول اليوم السابع على المركز الأول بين الصحف الخاصة فى إمداد الجمهور بالمعلومات عن مؤتمر المناخ COP27 بالإضافة إلى درع الكلية .

واكدت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن فوز اليوم السابع يعكس المتابعة الكبيرة وجمهور اليوم السابع خاصة وأنه يحتل مصداقية كبيرة للأخبار والمعالجة الموضوعية والحياد فى تناول الموضوعات والبرامج الخاصة بقضايا المناخ.

واشارت الدكتورة حنان جنيد ، ارتفاع تقييم أفراد العينة لجهود مصر في تنظيم مؤتمر قمة المناخ COP27، حيث تراوحت اغلب تقييمات العينة بين ممتاز وجيد جدا، لافتًا إلى أن الاستطلاع رصد تعدد وتنوع الوسائل الإعلامية التي تابع من خلالها أفراد العينة مؤتمر قمة المناخ COP27، وجاء في مقدمة هذه الوسائل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 84.3%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية في المرتبة الثانية، ثم القنوات التليفزيونية، ثم المواقع الإلكترونية للمؤسسات الرسمية، ثم المحطات الإذاعية والصحف .

من جانبها، قالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام، إن نتائج استطلاع الرأي، أظهرت أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ، وجاءت صفحة رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي في مقدمة ترتيب مواقع المؤسسات الرسمية، وموقع مصراوي في مقدمة المواقع الإخبارية، واحتلت قناة dmc الصدارة بين القنوات التليفزيونية، واحتلت إذاعة نجوم FM المرتبة الأولى بين المحطات الإذاعية، وحصد موقع صحيفة اليوم السابع المركز الأول بين الصحف الخاصة، بينما تصدرت صحيفة الأهرام قائمة الصحف القومية الأكثر متابعة من الجمهورالمصري حول أخبار مؤتمر قمة المناخ.

وأوضحت الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث الرأي العام، أن استطلاع الرأي تم تطبيقه على عينة بلغ عددها 1500 مفردة من جمهور وسائل الإعلام الذين تراوحت أعمارهم من 15 عاما فيما فوق، وذلك في الفترة من 17 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر 2022.