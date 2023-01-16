إصابة 7 أشخاص بسبب اصطدام سيارة بالرصيف على الطريق الصحراوى الشرقى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة أسيوط، اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف المجاور للطريق، الأمر الذى نتج عنه إصابة 7 أشخاص، جميعهم يقيمون بمحافظة قنا، بإصابات متفرقة بالجسم، تم نقلهم للمستشفى الجامعى بسوهاج، وتم التصريح لهم جميعا بالخروج عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، قد تلقت بلاغا من غرفة العمليات، يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف، وذلك على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ووجود مصابين وتم نقلهم جميعا للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التي قامت بها الأجهزة الأمنية بسوهاج، أنه أثناء سير سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه أسيوط وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق وإصطدام السيارة بالرصيف المجاور للطريق نتج عن الحادث إصابة ع. إ . إ 42 سنه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإصابة ع . د. م 24 سنه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ج . ع . ي 11 سنه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ح . ع . ي 11 سنه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وم . أ . م 40 سنه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، أ . ك . أ 13 سنه بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ع . م . ع 15 سنة بسحجات وكدمات وتفرقه بالجسم، جميع المصابين يقيمون بحافظة قنا تم نقل جميع المصابين تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وحالتهم جميعا مستقرة وتصرح لهم بالخروج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم تحرير المحضر اللازم وتم اخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.