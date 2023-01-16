إحالة "ديلر الأميرية" إلى الجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات

أمرت نيابة الأميرية، بإحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة.

وكانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية "له معلومات جنائية"، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول، وبمناقشته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من آخر مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش والشادو" ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.