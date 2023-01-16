أوكرانيا تعلن ارتفاع حصيلة القصف الروسى على مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلا

وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلا وأكثر من 75 مصابا.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين أن من بين المصابين 14 طفلا، بينما نجحت فرق الإغاثة في إنقاذ 39 شخصا حتى الآن، فيما لا يزال 30 شخصا في عداد المفقودين.

وكان قد نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف استهداف القوات الروسية المباني السكنية والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، مؤكدا على استهداف الأهداف العسكرية فقط.