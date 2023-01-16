أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 16-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16-1-2023.

إيقاف تداول 10 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والألومنيوم العربية، والعامة للصوامع والتخزين، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، والعامة لصناعة الورق-راكتا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وراية القابضة للاستثمارات المالية، ومصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، ومستشفى النزهة الدولي.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.045 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 606.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.5 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.8%، والعرب على 8.51%، واستحوذت المؤسسات على 29.44% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.55%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 22.5 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 211.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 67.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 189.3 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 15837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2828 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 19477 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 6517 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4356 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3502 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.82%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 12.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.37%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 35.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.79%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.013 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.32%.

- العاصمة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 12.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.65%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 134.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.02%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.65%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 44.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.102 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.67%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.144 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.64%.