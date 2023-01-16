أخبار مصر.. الحكومة تنفى مد العمل بقانون "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء حول اعتزامها مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس القادم.
الحكومة تنفى مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس القادم، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" بعد 14 مارس المقبل، مُشددةً على أن أخر موعد للتسجيل بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ، موضحةً أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون "تيسير سيارات المصريين بالخارج" وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مُشيرةً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.
وزير الخارجية يؤكد لوزير دنماركى أهمية توفير التمويل لصندوق المناخ الأخضر
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر COP27، اليوم الاثنين، دان يورجنسن الوزير الدنماركي للتعاون التنموي والسياسات المناخية، وذلك على هامش المشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة.
القوى العاملة تعلن عن 3149 فرصة عمل فى 15 محافظة برواتب تصل لـ7500 جنيه
أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري.
فوز اليوم السابع بالمركز الأول فى استطلاع بـ"إعلام القاهرة" عن تغطية قمة المناخ
حصد موقع صحيفة اليوم السابع المركز الأول بين الصحف الخاصة عن تغطية قمة المناخ، فى استطلاع رأى أجرته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، كأكثر المواقع التي اعتمد عليها أفراد العينة في الحصول على المعلومات والأخبار حول مؤتمر قمة المناخ.
توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد خفيفة على القاهرة الكبرى
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية
، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل.
هلال شهر رجب يولد السبت.. والإثنين المقبل 23 يناير أول أيامه فلكياً
يولد هلال شهر رجب
مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت المقبل 28 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/21م (اليوم السابق ليوم الرؤية).
الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف
قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى
التنفسى لكونه فيروس وليس بكتيريا.
"معلومات الوزراء" يستعرض أهم المبادرات الدولية لترشيد استهلاك الطاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير جديد تحت عنوان " ترشيد الطاقة هو الوضع المعتاد الجديد"، تناول خلاله كيفية تحقيق كفاءة الطاقة، وأهم الاستراتيجيات الدولية في هذا المجال.
صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على موقف مصر لاستعادة أمن دول تعانى من أزمات
أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التى تعانى من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها فى مكافحة الإرهاب الذى يعتبر أداة لتدمير الدول.
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