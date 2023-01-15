وكيل شباب جنوب سيناء يستقبل المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

استقبل محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء ، برفقته محي محمود معروف رئيس الإدارة المركزية للتمويل بوزارة الشباب والرياضة المنتخب الإيطالي للمياه المفتوحة بمطار شرم الشيخ الدولي لعمل معسكر تدريبي خلال الفتره من 14/1 حتي 12 /2 /2023 بمركز التنميه الرياضية .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه يأتي ذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترويج للمنشأت الرياضة وتنشيط السياحة الرياضية في مصر ووضعها ضمن خطة الترويج لمصر بالخارج من خلال دعوة الجهات العالمية المسئولة عن تنظيم المسابقات والمهرجانات الرياضية الكبرى لإقامة مثل تلك الأحداث على أرض مصر لما تملكه من مقومات سياحية وقدرات تنظيمية رياضية كبيرة.

يذكر أن مصر لديها أنواع رياضات عديدة يسعي كل العالم إلى التمتع بها، وأن رؤية الوزارة فى مجال السياحة الرياضية هو دعم خطط الدولة في مجال الترويج السياحي للأحداث والمناسبات الرياضية الكبرى لأن السياحة الرياضية تعد إحدي الوسائل الهامة في الترويج للمقصد السياحي خاصة أنها تملك محبين حول العالم .