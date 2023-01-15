وزير رومانى يفاجئ مذيعة بـ"النوم والشخير" أثناء مداخلة على الهواء.. فيديو

وكالات

فاجأ وزير زراعة رومانيا مذيعة وضيوفها بـ"الشخير" على الهواء مباشرة، حين وجهت له سؤالا عن تداعيات الحرب الأوكرانية على المزارعين في بلاده.

وحسب موقع العربية، سمع صوت الوزير وهو يغط في نوم عميق خلال مداخلته في برنامج مع قناة Antena 3.

على الفور تفادت المذيعة الموقف المحرج لنوم الوزير الرومانى العميق، بالاتصال بمتحدث آخر، كما وعدت بمعادوة الاتصال بالوزير بعد استيقاظه.

فى حين لم يستطع الضيوف السيطرة على نوبة الضحك التى دخلوا فيها، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.