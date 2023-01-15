اليوم السابع
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خلال لقائه الإمام الأكبر

وزير الشئون الإسلامية السنغافوري: خريجو الأزهر أسهموا في تنمية سنغافورة

الأحد، 15 يناير 2023 05:59 م
وزير الشئون الإسلامية السنغافوري: خريجو الأزهر أسهموا في تنمية سنغافورة خلال لقائه الإمام الأكبر
كتب لؤى على

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأحد، ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية ـ والوزير المسئول عن شئون المسلمين بجمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.
 
في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر، بالوزير السنغافوري والوفد المرافق له في مشيخة الأزهر، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على تعزيز العلاقات التعليمية والدعوية مع المؤسسات الدينية والتعليمية في سنغافورة، وتدريب أئمة سنغافورة على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، بالإضافة لاستقبال الطلاب الوافدين من أبناء سنغافورة وتزويدهم بمناهج الأزهر الشريف الوسطية.
 
من جانبه، أعرب وزير التنمية الاجتماعية والمسؤول عن شؤون المسلمين بجمهورية سنغافورة، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر والمؤسسات الإسلامية والتعليمية في سنغافورة، وتقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر ودورهم فى نشر الفكر الوسطي وثقافة التسامح والحوار وقبول الآخر حول العالم، مؤكدا أن خريجي الأزهر الشريف من أبناء سنغافورة قد أسهموا خلال السنوات الماضية في تحقيق الوسطية والاعتدال والاستقرار في سنغافورة وهو ما ساعد الدولة على تحقيق خططها للتنمية والنهضة المستدامة.
 
 

شيخ الازهر

مشيخة الازهر

الازهر

سنغافورة

الامام الاكبر



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