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وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى أسبوع أبو ظبى للاستدامة

الأحد، 15 يناير 2023 04:21 م
وزير الخارجية يتوجه إلى الإمارات للمشاركة فى أسبوع أبو ظبى للاستدامة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27، سوف يتوجه مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يُشارك في فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة كمتحدث رئيسي في الجلسة المقرر عقدها يوم غد الإثنين، والمخصصة لتناول مخرجات مؤتمر COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري سيلقي الضوء خلال الحدث على ما تمخض عن مؤتمر شرم الشيخ COP27 من نتائج هامة ومتوازنة تُسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وسُبُل البناء عليها في إطار الإعداد للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ COP28، التي من المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية الشقيقة نهاية العام الجاري.
 
وكشف السفير أبو زيد، أنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري أيضاً على هامش الحدث بنظرائه من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بعمل المناخ الدولي، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول قضايا تغير المناخ في ضوء مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، فضلاً عن إجراء عدد من الحوارات الإعلامية مع وسائل الإعلام الخليجية والعربية والدولية المُشاركة.
 
 

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