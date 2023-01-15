وزير الإسكان يُقرر ندب الدكتورة مها فهيم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بندب الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم محمود فهيم، الشاغلة لوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة للتخطيط القومي والإقليمي والبحوث والدراسات بالمستوى الوظيفي ( العالية ) بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، لوظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمستوى الوظيفي ( الممتازة )، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22/1/2023 ، ولمدة عام.
اعتباراً من الأحد المقبل:
وزير الإسكان يُقرر ندب الدكتورة مها فهيم رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيطالأحد، 15 يناير 2023 01:26 م
عاصم الجزار وزير الاسكان
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