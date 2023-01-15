وزيرا الاقتصاد والتغير المناخى فى الإمارات يطلقان تحالفا للتعاون فى إعادة تدوير الألومنيوم

رسالة أبوظبي - شعبان هدية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق تحالف يضم 10 شركات كبرى بقيادة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، أكبر شركة صناعية خارج قطاع النفط والغاز بالإمارات، للتعاون فى مجال إعادة تدوير الألومنيوم، وذلك فى إطار جهود الدولة لإحداث تغيير تدريجى فى عمليات إعادة تدوير الألومنيوم فى الإمارات.

وجاء ذلك استعدادا للافتتاح الرسمى لأسبوع أبوظبى للاستدامة الذى يجرى غدا تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن تحالف إعادة تدوير الألمنيوم الذى تقوده شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم "عالى الجودة" فى العالم وقلب قطاع الألمنيوم فى الإمارات والذى يدر سنوياً أكثر من 5 مليارات دولار فى الاقتصاد الوطني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز ريادى عالمى داعم للجهود الدولية فى مجال التنمية الخضراء، ويدعم كذلك أهداف سياستها بشأن الاقتصاد الدائرى بحلول العام 2031، ويساهم فى بناء اقتصاد معرفى أكثر مرونة وتنافسية.

من جانبها، قالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة إنه من المتوقع نمو الطلب على الألمنيوم فى جميع أنحاء العالم بنسبة تتراوح بين 50% و80% بحلول العام 2050، بسبب الدور الرئيسى لهذا المعدن القابل لإعادة التدوير بلا حدود فى تحقيق صفرية الانبعاثات.

وأشارت إلى أن هذا التحالف سيسهم فى تسريع إزالة الكربون وصولا إلى تحقيق الحياد المناخى بحلول 2050.

وذكرت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم فى بيان لها اليوم أن أهمية المشروع تكمن حول معدن الألمنيوم الخام كونه المعدن الأساسى فى بناء مجتمعات أكثر استدامة، حيث يمتلك خصائص مثالية لصنع كل شيء من مواد التعبئة والتغليف اليومية إلى السيارات الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه معدن قابل لإعادة التدوير بلا حدود.

ويعتبر الألمنيوم من أكثر المواد التى يعاد تدويرها حول العالم، ولا يزال العالم يستخدم أكثر من ثلاثة أرباع الألمنيوم الذى صنع على مدار التاريخ حتى اليوم.

ويهدف تحالف إعادة تدوير الألمنيوم إلى تعزيز عمليات إعادة التدوير من قبل المستهلكين فى دولة الإمارات، لا سيما إعادة تدوير عبوات المشروبات، وزيادة معدلات جمع العبوات وذلك من خلال تشجيع الأفراد على اتباع أسلوب حياة يعزز الاستدامة و وضع هذه العبوات فى الحاويات المخصصة لها.

ويعتزم التحالف دعم دراسة سيجريها المعهد الدولى للألمنيوم حول معدلات وسلوكيات إعادة تدوير الألمنيوم،من أجل التعرف على حجم الفرص المتاحة والحلول المحتملة بشكل كامل.

ويتوقع التحالف أيضاً تقديم الدعم لحكومة دولة الإمارات بشأن اللوائح والسياسات اللازمة حول إعادة تدوير الألمنيوم، والتعاون لمواصلة تطوير البنية التحتية لدفع عجلة إعادة تدوير الألمنيوم.

وقال على الظاهري، الرئيس التنفيذى لشركة أبوظبى لإدارة النفايات (تدوير) إن الاقتصاد الدائرى وإعادة التدوير يعتبران ركيزتين أساسيتين على طريق تحقيق الازدهار الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة وزيادة الوعى بأهمية إعادة التدوير .

ومن جانبه، قال عبد الناصر إبراهيم سيف بن كلبان، الرئيس التنفيذى لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن الألمنيوم يتسم بإمكانية إعادة تدويره بشكل لانهائي، مما يجعله أحد المعادن الأساسية لتعزيز الاستدامة والتقدم البشري.