نواب جمهوريون أمريكيون يدفعون من أجل تنظيم العملات المشفرة من خلال لجنة جديدة

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أعلن المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي عن تشكيل لجنة فرعية جديدة ستشرف على صناعة العملات المشفرة، بقيادة النائب فرنش هيل، التي تهدف إلى توفير "قواعد طريق واضحة" للمنظمين الفيدراليين.

وأفاد موقع "ذا فيرج" التقني الأمريكي بأن اللجنة الجديدة المعنية بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية والشمول ستشمل تعزيز التكنولوجيا المالية للمجتمعات المحرومة، فضلاً عن تعزيز "التنوع والشمول" في صناعة العملات المشفرة، التي خضعت لمزيد من التدقيق بعد الانهيار الداخلي الصادم لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة "إف تي إكس".

وفي هذا الصدد، صرح باتريك ماكهنري، النائب الجمهوري عن نورث كارولاينا، رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، في بيان، بأنه أنشأ اللجنةالفرعية لمعالجة "ثغرة كبيرة" في كيفية تعامل اللجنة الشاملة مع سياسات التشفير.

وقال ماكهنري، في البيان: "أنا فخور بإعلان عضو الكونجرس فرينش هيل كرئيس أول لجنة فرعية للأصول الرقمية في الكونجرس ونائب رئيس اللجنة بكامل هيئتها. أتطلع إلى العمل معه لتوفير قواعد واضحة للطريق لهذا النظام البيئي الذي يحمي المستهلكين، مع السماح للابتكار بالازدهار هنا في الولايات المتحدة".