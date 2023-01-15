مياه الشرب تنشر معداتها فى القاهرة والجيزة استعدادًا لأمطار الغد.. صور

كتبت - مرام محمد

انطلقت معدات شركتى القاهره للصرف الصحي والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتمركز بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، تحسبًا ل سقوط أمطار صباح غد الإثنين على أغلب المحافظات وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد بكل الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأى مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وأشار منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أى تجمعات محتملة للمياه.

وقال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.