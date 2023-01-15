مواد غذائية قد تسبب الحساسية والأعراض المصاحبة لها

كتبت إيناس البنا

يشار إلى حساسية الطعام رد فعل جسدي غير نمطي تجاه بعض المواد الغذائية، وعندما تتفاعل الأجسام المضادة مع الطعام، يتم إنتاج الهيستامين، وقد يصاب طفلك بالشرى، والربو، وحكة الفم، وصعوبة التنفس، وعدم الراحة في المعدة، والقيء، أو الإسهال نتيجة لذلك.

وفقًا لموقع "webmd"، ينتج عن تفاعل الجهاز المناعي الناجم عن حساسية الطعام أعراض لدى طفلك يمكن أن تكون مزعجة أو حتى مميتة، لا يتأثر جهاز المناعة بعدم تحمل الطعام ، على الرغم من حقيقة أن بعض الأعراض قد تتداخل مع أعراض الحساسية الغذائية.

في الأطفال، يعتبر القمح ومنتجات الألبان والفول السوداني وفول الصويا وجوز الشجر من بين العناصر الأكثر شيوعًا التي قد تسبب الحساسية الغذائية، في بعض الأحيان، تحدث ردود الفعل الأكثر شدة وألمًا بسبب المكسرات والأسماك والمحار.

تؤثر الحساسية الغذائية على ما يقرب من 5 % من الأطفال الصغار دون سن الخامسة، بين عامي 1997 و 2007 ، كانت هناك زيادة بنسبة 18 % في معدل انتشار الحساسية الغذائية بين الأطفال دون سن 18 عامًا.

أعراض حساسية الطعام عند الأطفال

قد لا يتخلص معظم الأطفال من الحساسية تجاه الأسماك والمحار وجوز الشجر والفول السوداني؛ بدلاً من ذلك ، قد تستمر مدى الحياة، بعد تناول العنصر ، قد تظهر أعراض الحساسية في أي مكان من بضع دقائق إلى ساعة لاحقة.

وجد أن بعض الأعراض تختلف من طفل لآخر. ومن ثم ، لا ينبغي على المرء أن يعمم الأعراض التي قد تختلف من شخص لآخر. القيء والإسهال والتشنجات وخلايا النحل وتورم الشفتين واللسان أو الفم والحكة أو ضيق الحلق وصعوبة التنفس والصفير وانخفاض ضغط الدم ليست سوى عدد قليل من الأعراض التي قد تظهر. وفقًا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، يحتاج الأفراد المصابون بالحساسية الشديدة إلى كمية صغيرة من الطعام لتجربة رد فعل شديد.

علاج حساسية الطعام لدى الأطفال

عادة ، لا يتم منع الحساسية الغذائية أو علاجها عن طريق الأدوية، الهدف الرئيسي للعلاج هو تجنب الوجبات التي تسبب الأعراض، تجنب هذه الأطعمة وغيرها في تلك المجموعة الغذائية التي يمكن مقارنتها أمر بالغ الأهمية.

يجب على النساء اللواتي يرضعن أطفالهن تجنب تناول الأطعمة التي يعاني الأطفال من حساسية تجاهها. قد تؤدي الكميات الصغيرة من مسببات الحساسية الغذائية إلى رد فعل تحسسي لدى طفلك إذا تعرض لها من خلال حليب الثدي، قد يوصي الطبيب بمجموعة أدوات طوارئ تحتوي على الأدرينالين ، مما يساعد على وقف أعراض الاستجابات الشديدة، في حالة الإصابة بحساسية شديدة من الطعام.

بعد ثلاثة إلى ستة أشهر ، قد يتم إعادة تقديم بعض الأطعمة لبعض الأطفال لاختبار ما إذا كانوا قد تجاوزوا الحساسية لديهم. بعد سن الثالثة أو الرابعة ، يمكن تحمل الطعام ، وقد تكون العديد من حساسية الأطفال عابرة.

عادة، توجد الحساسية الغذائية للحليب وفول الصويا عند الرضع والأطفال. قد تشمل الأعراض:

مغص (رضيع الطفل)

دم في براز الأطفال

النمو المُخترق

على الرغم من أنه لا يمكن إيقاف تطور الحساسية الغذائية عند الأطفال حديثي الولادة ، إلا أنه يمكن تأخيرها في كثير من الأحيان ببعض الإجراءات الوقائية:

إذا كان ذلك ممكنًا على الإطلاق ، فقم بإرضاع طفلك حديث الولادة خلال الأشهر الستة الأولى، لا تقدم الأطعمة الصلبة لطفلك حتى يبلغ ستة أشهر من العمر على الأقل

خلال السنة الأولى من عمر طفلك ، ابتعد عن حليب البقر والقمح والبيض والفول السوداني والمأكولات البحرية.

نصائح للتعامل مع الحساسية الغذائية



كن على علم بمكونات الوجبة التي ستتناولها في المطعم. كلما كان ذلك ممكنًا ، احصل على قائمة طعام من المطعم مسبقًا وابحث عن العروض.

يوصى بشدة بإخبار الخادم بالحساسية الغذائية للأطفال في الحال. يجب أن يكون على دراية بالمواد وطرق التحضير لكل طبق. قبل الطلب ، استفسر عن العملية والمكونات.

ابتعد عن التقديم على طراز البوفيه أو على الطراز العائلي لأن استخدام نفس الأواني لعدة وجبات قد يؤدي إلى تلوث الطعام.

الابتعاد عن الأطعمة المقلية لأنه قد يتم قلي عدة أطباق في نفس الزيت.