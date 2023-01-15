مقتل 13 مدنيا بهجوم لميليشيات مسلحة فى إقليم "إيتورى" بالكونغو الديمقراطية

أ.ش.أ

قُتل ما لا يقل عن 13 مدنيا في هجوم شنه مقاتلو ميليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو" (كوديكو) على إحدى القرى المطلة على بحيرة ألبرت بإقليم "إيتوري" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية بأن مسلحي ميليشيات (كوديكو) شنوا هجومهم في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي على قرية "نيامامبا" التي تبعد حوالي 70 كيلومترا شرق "بونيا" عاصمة إقليم إيتوري.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، استيقظ سكان "نيامامبا" يوم الجمعة الماضي على إطلاق نيران كثيفة من ميليشيات (كوديكو)، فيما هاجم مسلحون آخرون بأسلحة بيضاء القرويين في جنون وتعدوا عليهم بوحشية.

وبلغ عدد ضحايا هذا الهجوم وفقا لحصيلة أولية 13 قتيلا، بينهم ثماني نساء وطفلين، فيما نُقل عدد آخر من الجرحى، لم يحدد بعد، إلى مرافق صحية قريبة من منطقة هذا الحادث المأساوي.

من جانبهم، دعا مسئولون محليون الحكومة المركزية في كينشاسا إلى نشر القوات المسلحة الكونغولية في هذه المنطقة من أجل طرد أفراد ميليشيات (كوديكو) التي تحتل عدة مناطق مطلة على بحيرة ألبرت.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 شخصا قتلوا الأسبوع الماضي في إقليم "إيتوري" على يد المليشيات المسلحة المنتشرة هناك ومن بينها مليشيات (كوديكو) التي كانت طرفا في عملية نيروبي الثالثة للسلام وتعهدت في ديسمبر الماضي بوقف الأعمال العدائية على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية