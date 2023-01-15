مصرع 3 أشخاص وإصابة 24 طفلا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 24 طفلا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تنقل أطفال للعمل في الزراعات بمركز ديروط عند قرية بني عدي بمركز منفلوط بأسيوط.

كان اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بانقلاب سياره ربع نقل تنقل أطفالا للعمل بمركز ديروط ووجود وفيات وإصابات على طريق بني عدي بمركز منفلوط.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 24 طفلا جميعهم من قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط كانوا في طريقهم العمل بالزراعات بمركز ديروط، وتم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي.