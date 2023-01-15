مصرع شخص وإصابة العشرات فى تصادم 40 سيارة على طريق سريع بكوريا الجنوبية

كتب محمد جمال

أعلنت كوريا الجنوبية، أن نحو 40 مركبة تصادمت على طريق سريع متجمد قرب العاصمة سيئول، مما أدى إلى مصرع شخص على الأقل إضافة إلى إصابة العشرات، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف مسئولون في إدارة الإطفاء بشمال مقاطعة جيونج جى إن عدد الإصابات قد يرتفع مع استمرار استجابة عمال الإنقاذ للحادث الذى وقع مساء اليوم على طريق جوري - بوتشيون السريع.

قال كيم دونج وان، المسئول في القسم، إن أربعة من سائقئ سيارات على الأقل في حالة حرجة، وتم نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب سكتة قلبية. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 29 آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

قال أهن جيونج هي، مسؤول آخر في الإدارة، إن من المحتمل أن يكون سبب الحادث هو حالة الطرق المتجمدة والثلوج.