اليوم السابع
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الأحد، 15 يناير 2023 06:27 م
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مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط

الأحد، 15 يناير 2023 06:17 م
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، مساء اليوم الأحد، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد في العياط. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وقال شهود عيان إن الضحية خلال عبوره السكة الحديد، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق. 
 
 

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