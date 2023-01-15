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مداهمات مصانع ومخازن غير مرخصة بحملات أمنية فى نطاق محافظتى "بنى سويف- الشرقية"

الأحد، 15 يناير 2023 12:51 م
مداهمات مصانع ومخازن غير مرخصة بحملات أمنية فى نطاق محافظتى "بنى سويف- الشرقية" حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى "بنى سويف- الشرقية".
 
وأسفرت جهودها فى مجالى (حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة، المواد الغذائية، الصحة العامة") عن ضبط (3 مصانع- 2 مخزن- 2 محل "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (123 طن مواد خام سائلة وصلبة - 5 طن منتج نهائى لأسمدة فوسفاتية مغشوشة ومقلدة - 170 طن أملاح معدنية - 11 طن مواد خام متنوعة - 86,5 طن مواد غذائية - 17 طن مواد خام لمشتقات بترولية مُعدة للتداول) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون موافقة بيئية.

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