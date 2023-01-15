محافظ مطروح يوجه إدارة الأزمات بسرعة التعامل مع بلاغات تراكمات مياه الأمطار

كتب - أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ محافظ مطروح جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بعدد من مدن المحافظة خاصة الحمام والعلمين،و التى شهدت سقوط أمطار غزيرة وتجمعات مياه، مع الإسراع فى رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلى مطروح اسكندرية ، لتيسير حركة المواصلات والدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوراع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الامطار بها ،مؤكدا على استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية خاصة شركتى الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أى حادث طارئ ،والعمل على تامين إستقرار التيار الكهربى ببعض المناطق المتاثرة بالأمطار.

علي صعيد آخر ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مقترح تعديل المسار المروري للشوارع الرئيسية وسط مدينة مرسي مطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واللواء محمد البندارى مدير ادارة مرور مطروح والاستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان ورؤساء ومديري المديريات والادارات والقطاعات الخدمية المعنية بالمحافظة مع الاستماع لكافة الاراء والتساؤلات والمقترحات، وذلك بعد حصر جميع النقاط المرورية المزدحمة والعمل على تيسير الحركة المرورية والانتقالات بين الشوارع واماكن الإنتظار بالاضافة الى تطوير منظومة تشغيل اشارات المرور وربطها بجهاز تحكم اليكترونى ، مع الاستعانة بالدراسة الميدانية لجامعة اسكندرية والمعاينة المشتركة لادارة مرور مطروح وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومديرية الإسكان .

حيث تشمل الدراسة الجديدة على عدد من التعديلات للمسار المرورى بشارع إسكندرية ليشمل ٤ حارات في اتجاه واحد مع مقترح اغلاقه عند تقاطعه مع شارع علم الروم صيفا ليكون ممشى للمواطنين وتعديل مسار شارع عمر المختار في مسار واحد تجاه البحر ،وشارع ليبيا ليكون مسار واحد اتجاهه جنوبا ،،بينما سيكون اتجاه شارع الثانوية في الاتجاهين عدا المسافة من شارع عمر المختار وليبيا في اتجاه واحد شرقا مع التشديد على منع الاشغالات والتعديات ،واغلاق فتحة الاشارة بشارع شكرى القوتلى امام الشئون الصحية وفتح دوران اخر في الاتجاهين من وسط الشارع اخر محلات المنتجات السيوية ودوران اخر امام المحكمة القديمة مع فتح الدوران امام البنك الاهلي وتيسير الحركة امام بنزينة التعاون ،اما بالنسبة لمنطقة الشراع سيتم فتح المسار بجانب الشراع لدخول السيارات القادمة من امام مديرية الامن وشارع عمر المختار لدخول الكورنيش

أما بالنسبة لمدخل المدينة سيتم الاتجاه لشارع اسكندرية والمحطة وشكرى القوتلى ،اما القادم من شكرى القوتلي سيتجه الى اتجاه اسكندرية ودوران ميدان الساعة

بينما وجه محافظ مطروح بسرعة الإنتهاء من المقترح وبدء تنفيذه قبل بدء موسم الصيف القادم وعمل مؤتمر تنسيقي الاربعاء القادم لجميع الجهات المعنية بكافة الاعمال والاشغالات المطلوبة كنقل اعمدة كهربية و ازالة جزيرة وسطى وشنايش المطر وتركيب بلدورات ودهانات وغيرها مع تعديل المسار المرورى المقترح لتيسير الحركة المرورية

كما وجه محافظ مطروح باهمية المعاينة ووضع مقترح تيسير الحركة المرورية بدوران الكورنيش بمنطقة البوسيت مع ما يشهده من كثافة مرورية خاصة خلال موسم الصيف.