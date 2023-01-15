محافظ سوهاج: انتهاء وتسليم 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليون جنيه

سوهاج عمرو خلف

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن عام 2022 المنقضي شهد إنجاز 264 مشروعا في قطاع الأبنية التعليمية بتكلفة إجمالية بلغت 557 مليون و 200 ألف جنيه، منها إنشاء 51 مدرسة جديدة بتكلفة 339 مليون و 100 ألف جنيه وفرت 685 فصلا دراسيا، وإنشاء 3 إدارات تعليمية جديدة بمراكز " البلينا، وجهينة، ودار السلام "، بتكلفة إجمالية 21 مليون و 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى صيانة 210 مدرسة بتكلفة إجمالية 197 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة وخطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وتحسين جودة العملية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أن عام 2022م شهد تسليم 9 مدارس بمركز ومدينة جرجا، بتكلفة 45 مليون جنيه، وتسليم 9 مدارس أيضا بمركز البلينا بتكلفة 45 مليون جنيه، كما تم تسليم 6 مدارس بمركز المنشاة بتكلفة 31 مليون جنيه، وتسليم 5 مدارس بمركز دار السلام، بتكلفة 23 مليون جنيه، وتسليم 4 مدارس بمركز سوهاج، بتكلفة 21 مليون جنيه، وكذا تسليم 4 مدارس بمركز طما، بتكلفة 62 مليون جنيه، وتم تسليم 3 مدارس بمركز طهطا بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز المراغة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتسليم مدرستين بمركز أخميم، بتكلفة 40 مليون جنيه، وعدد 3 مدارس بمركز ساقلتة، بتكلفة 16 مليون جنيه، وتسليم 3 مدارس بمركز جهينة، بتكلفة 16 مليون جنيه .

وأشار مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه جاري العمل في 30 مدرسة، بتكلفة إجمالية 180 مليون و 400 ألف جنيه، سوف تساهم في توفير 428 فصل جديد، كما تم إسناد 13 مدرسة اخرى وجاري تسليم المواقع، بتكلفة إجمالية 75 مليون و200 ألف جنيه.