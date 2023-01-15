محافظ المنوفية: تحرير 218 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بنطاق المحافظة

المنوفية – محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أنه تم اليوم الأحد شن حملات تفتيشية مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة الأسواق والوقوف علي مدى الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بذات الشأن، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية وضبط الأسعار ومحاربة كافة أنواع الغش التجاري ومحتكري السلع حفاظاً على حقوق المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 218 محضر تمويني تضمنت 95 محضر مخالفات مخابز ، و123 محضر للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملات تحرير 3 محاضر بمركز ومدينة قويسنا، الأول ضد المدير المسئول عن هايبر لتجارة السلع الغذائية بناحية شارع الجيش لحيازته 300 كجم أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى ، والثانى ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية والتحفظ على 5 طن ملح طعام بدون مستندات دالة على مصدرها ، والأخير ضد صاحب محل لبيع السلع الغذائية لبيعه سجائر بأزيد من الأسعار المقررة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين ، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين .