محافظ الفيوم يفتتح معرض "أهلا رمضان" بأبشواي لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، معرض بيع السلع والمواد الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "أهلاً رمضان 2023"، الذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بمدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والمحاسب سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي جاب الله، رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، ومحمد موسي الضعفا، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، وعدد من القيادات التنفيذية والمواطنين.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من اللحوم، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والعصائر، ومنتجات الألبان، وغيرها من مستلزمات الشهر الفضيل.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة تعمل على توفير كافة السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.

وكان صرح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم توفير 57 منفذاً ثابتاً ومتحركاً لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

وأوضح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم توفير عدد 33 منفذاً ثابتاً، وعدد 24 منفذاً متحركاً لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتشمل السلع " الأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، وزيت الطعام، والسمن النباتي، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، والمنظفات وغيرها.