محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير والصيانة بمستشفى أجا المركزى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد بجولة تفقدية لمستشفى أجا المركزى، لتفقد أعمال التطوير والصيانة الجارية التى تتم داخل المستشفى تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالدقهلية، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمترددين على اكمل وجه، والتقى بعدد من المرضى والمواطنين المترددين على المستشفى لتلقى الرعاية الصحية ووجه بسرعة تلبية كافة احتياجاتهم وحل مشاكلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، وممثلى مديرية الإسكان المشرفين على اعمال التطوير الجارية.

ووجه " المحافظ " لوكيل وزارة الصحة بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية للمرضى والمترددين على المستشفى، وأيضاً وجه لمدير المستشفى بالحفاظ على مستوى النظافة العامة والصيانة الدورية لكافة الاقسام والأسانسيرات والشكل العام للمستشفى.

كما وجه " مختار " بسرعة التخلص من الرواكد بالمستشفى من خلال تشكيل لجنة مختصة من مديرية الصحة لتعظيم الاستفادة منها.

وأيضاً وجه " المحافظ " للمهندسه سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية بالمستشفى بالكامل.

وأكد " المحافظ " على ضرورة التنسيق والتعاون الكامل مع المجتمع المدنى وتعظيم قيم المشاركة المجتمعية لخدمة المرضى وتلبية كافة احتياجاتهم.

واستكمال اعمال التطوير التى شملت زيارة " محافظ الدقهلية " تفقد العناية المركزة للقلب والتى تضم عدد 6 أسره، والعناية العامة والتى تضم 9 أسره، وقسم الغسيل الكلوى ويضم 59 ماكينة غسيل، وقسم حضانات الاطفال ويضم 24 حضانه، وبنك الدم التجميعى، وقسم الأشعة المقطعية والعادية، وقسم العمليات الجديد، وتفقد مطبخ اعداد الطعام للمرضى، وتضم المستشفى 189 سرير.

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير الجارية داخل مستشفى اجا المركزى تشمل ( صيانة كافة الاسانسيرات لخدمة المرضى، وصيانة وجهات المستشفى، ودورات المياه الخاصة بقسم الاستقبال والطوارئ والمبنى الإدارى، وخطوط الصرف الصحى الداخلية والعمومية، وخطوط مياه الشرب، وانشاء بركنج للسيارات، ودفن كوابل الكهرباء، وانشاء بلاطات خرسانية فى مداخل المستشفى ).

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتطوير المستشفيات ودعمها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والمتابعة المستمرة لكافة المستشفيات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.