محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة الإنارة العامة في القرى والمراكز

أسيوط-هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجهودات الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات المكثفة، والقيام بأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة ، ورفع كفاءتها في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بمستوى القطاعات الخدمية ومتابعة إستكمال الخطة الموضوعة لتغطية كافة المناطق المحرومة من الإنارة مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بترشيد الاستهلاك مع الحرص على الاستجابة لمطالب الأهالي فيما يختص بإنارة الأماكن المظلمة في بعض الشوارع وإصلاح الأعمدة والأسلاك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

كان محافظ أسيوط، قد كلف رؤساء المراكز والأحياء وجميع الأجهزة المعنية باستمرار أعمال مراجعة وصيانة الإنارة العامة بالطرق والشوارع ورفع كفائتها واستغلال الامكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة والأعمال الدورية لصيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدال اللمبات التالفة وإصلاح الأعطال وتغطية غرف ومخارج الكابلات بالأعمدة وتأمينها والتأكد من عزلها واتخاذ كافة الإجراءات حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف مصطفى فتحي رئيس المركز حملة لمراجعة وصيانة الكشافات الخاصة بالإنارة العامة بالطرق في إطار حرص الوحدة المحلية على تكامل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين واضفاء المظهر الحضاري لجميع الشوارع حيث شملت الحملة إصلاح وصيانة الكشافات على طريق الدير وطريق مير وتم عمل الصيانة اللازمة ومسح الجلوبات وتغيير الكشافات واللمبات والأسلاك التالفة وتركيب كشافات الإنارة الناقصة وجارى استكمال أعمال مراجعة الكشافات المعطلة بباقي الشوارع من خلال الفترتين الصباحية والمسائية كما نفذت الوحدة المحلية لحي شرق حملة لتغطية الأعمدة المشكوفة بمنطقة نزلة عبداللاه ونفق المدخل الشمالي لمدينة أسيوط حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة بكافة الشوارع الفرعية والرئيسية والاهتمام والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.