قصة فنان تشكيلى بسوهاج شارك فى 55 معرضا وملتقى دوليا.. صور

سوهاج - عمرو خلف

غرفة صغيرة معلق على جدرانها عدة رسومات فنية ولوحات تعبرعن البئية المحيطة بنا وتجسد العصر الذى نعيشه وكذلك الماضى.. عندما تقع عينيك على اللوحات تتذكر ملاح العصر القديم والحديث معا وكذلك المجتمع الصعيدى، تفنن فى إخراجها فنان ورسام تشكيلى بمحافظة سوهاج يعبر عما بداخله من خلال أدواته وهي فرشاة الألوان ولوحة.

الفنان عادل مطاوع 60 سنة من مركز جرجا بمحافظة سوهاج يعمل رئيس قسم التربية الفنية بإدارة جرجا التعليمية عشق منذ سنوات طويلة تخطت الثلاثين عاما الرسم والفن التشكيلى، حيث يرسم لوحات فنية بريشة فنان تشكيلي فريد، فهو أيضا عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة، والذي تخرج من كلية التربية بجامعة سوهاج، وبرع في استخدام الريشة والقلم في التعبير عن كل ما تجول به نفسه، يروي من التجارب اليومية لرسمة قد تكون ملونة مبهجة تشرح قلوب من يتأملها أو رمادية حزينة تطفئ أعين كل من يراها وقد شارك فى أكثر من 55 معرضا كما يعمل أيضا محاضر مركزى بوزارة الثقافة .

التقى "اليوم السابع" الفنان الرسام عادل مطاوع فى غرفته الضيقة التى يجسد فيها رسوماته التعبيرية وقال: "بحب الفن من سنين وبعلمه لاولادي من الطلاب وعلمت حوالي 700 طالب مكنتش ببخل بمعلومة عليهم، في نظري الفنان لازم يعطي أكثر ما يأخذ يدعم بلده بالفن ينشر الخبر بالفن يساند الضحايا بالرسم، وعلى مدار سنوات طويلة كنت بجسد كل الأحداث التي من حولي في رسوماتي وشاركت في عشرات المعارض بها".

ولم تقتصر موهبة "عادل" على الرسم فقط وتحويل ما تراه عينيه لرسومات وألوان، ولكن برع أيضا في الكتابة بالخطوط العربية المميزة سواء الكوفي منها أو الرقعة وغيره من الأنواع، ودَرس الطلاب بأكاديمية الخط العربي بمدينة جرجا واستطاع توجيههم وتنمية مهاراتهم واستخراج أفضل ما لديهم، وهي الغاية العظمي من الفن، ويقول: "أنا حبيت الرسم واتخذته صديق أيضا وأتقنت في الكتابة بالخطوط العربية ، لأنها ثقافتنا وديننا وتراثنا".

ومن أجمل اللوحات التي تزين اللوحات تلك اللوحة التي تحمل ديناصور ودماء متناثرة ملطخ بها أرضية اللوحة، لتحمل مغزى أكبر بكثير مما تراه العين.

وأضاف الفنان وعضو نقابة الفنانين التشكيليين أنه أقام العديد من الورش الفنية فى الرسم والخط بجميع مراحل التعليم فى مدينة جرجا وقصر ثقافة سوهاج ومركز شباب مدينة جرجا ووتلمذ على يديه الكثير فى الخط والرسم ، كما عبر من خلال معارضه الفنية عن أهم القضايا الاجتماعية فى صعيد مصر ، وكذلك عبر عن البيئة وجمال الطبيعة والحياة على ضفاف النيل .

ويكمل الفنان حديثه قائلا أنه استخدم خامات رسم الألوان المائية والزيتية والفحم ويحب الرسم بالالوان المائية وهى من أصعب الخامات فى الرسم لأنها ذات شفافية ومن الصعب معالجتها .

واختتم الفنان التشكيلى حديثه قائلا أنه يتمنى أن يلقى الفن التشكيلى اهتمام أكثر فى صعيد مصر كما أتمنى إنشاء قصر ثقافة فى مدينة جرجا بلد الأدب والفنون .



احدى-اللوحات



الرسام-مع-مراسل-اليوم-السابع



عادل-فنان-تشكيلى



عادل-يعرض-رسوماته



مراسل-اليوم-السابع-مع-عادل



احد-أعمال-الرسام