غرفة صناعة الحبوب تستعرض آليات عمل المخابز لإنتاج الخبز المدعم

كتب إسلام سعيد

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لشعبة المخابز بمقر الغرفة بالإسكندرية لبحث الامور المتعلقة بأصحاب المخابز، وذلك بحضور صلاح عمران رئيس شعبة المخابز بالغرفة ،وداليا سامى المدير التنفيذي لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.

واستعرض الاجتماع برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس الإدارة غرفة صناعة الحبوب بعض الأمور المتعلقة بأصحاب المخابز منها كيفية تقسيط مديونيات بعض المخابز في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير العمل للمخابز طوال الوقت ،وتوفير الدقيق كافة المخابز البلدية على مستوى الجمهورية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون الى 275 مليون رغيف يوميا وصرفهم للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف ،حيث تتحمل وزارة التموين فارق تكلفة إنتاج الخبز.

كما تطرق الاجتماع الى حرص أصحاب المخابز على انتاج خبز مدعم مطابق للمواصفات القياسية بشكل مستمر وصرف للمواطنين على بطاقات التموين في ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، ونجاح وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم والذى يتجاوز الـ5.5 أشهر رغم الازمة العالمية التي تعانى منها كبر الدول الا ان وزارة التموين نجحت في توفير كافة السلع الغذائية بالتوازي مع افتتاح معارض اهلا رمضان في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.