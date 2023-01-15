"غرفة الإسكندرية" تستضيف ورشة عمل "صناعة مستحضرات التجميل وعلاجات عسل النحل"

الإسكندرية جاكلين منير

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل "صناعة مستحضرات التجميل والتطبيقات العلاجية من عسل النحل ومشتقاته"، اليوم، بمقر الغرفة.

وتأتي الورشة في إطار مشروع MedBEESinessHubs بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويستهدف المساهمة في تطوير "اقتصاد النحل" الموجود بالفعل في منطقة البحر المتوسط من خلال ربط المجموعات المعنية بهذه الصناعة في خمسة بلدان ببعضها بعضَا، وهم مصر وقبرص وفلسطين ولبنان وإيطاليا.

وسيفتح مشروع MedBEESinessHubs فيما بعد الباب للتقديم على منح مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء عمل يدوي لنحل العسل أو تطوير منتجات جديدة.

وقدمت الورشة الدكتوة اّية محمد محمود، أستاذ مساعد في كلية الصيدلة ومدرب معتمد (ToT) لريادة الأعمال، وحاصلة على درجة الدكتوراه في الصيدلة وخبرة تزيد عن 14 عامًا في الدراسات الصيدلانية والطبية والسريرية فيما يتعلق بقطاع التركيبات ومستحضرات التجميل.

وخلال الورشة تم مناقشة الخصائص العلاجية لمنتجات عسل نحل وتطبيقاتها العلاجية، إضافة إلى آلية عمل المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل من عسل النحل، وتوضيح كيفية عمل معظم منتجات عسل النحل، والتغليف الذكي لمنتجات عسل النحل.