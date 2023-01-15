طب بيطري كفر الشيخ: الاستعداد للحملة القومية للتحصين وندوات توعية للمواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ عن استعدادها للحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، والتي سيبدأ يوم السبت المقبل، الموافق، 12 يناير الجاري، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري.

ونظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عدد من حملات التوعية للمواطنين، بإشراف الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير المركز الدولى عن الخطورة الناجمة عن إعادة استخدام العبوات الفارغة من ادوية وتحصينات وقفازات وزجاجات بيطرية وعبوات الآفات الزراعية وتأثيرها السلبي والأضرار التي تنجم عن استخدامها والعبث بها وتأثير ذلك علي الصحة العامة للمواطنينـ، وانتشار الأمراض المعدية والتخلص من هذه العبوات بطرق صحية بالتعاون مع وزارة الزراعة مساهمة من الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين.

وعلى جانب آخر عقدت اللجنة الرياضية للعاملين بالطب البيطري بكفر الشيخ بتشكيلها الجديد، اجتماعا للتنسيق ووضع خطة العمل، بحضور الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، واعدًا بتقديم كل الدعم لمجلس الإدارة، لتقديم خدمات متميزة للاعضاء، وقد تمت الموافقة على فتح باب الاشتراك لجميع العاملين بالطب البيطري للاشتراك باللجنة الرياضية.