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ضبط المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة

الأحد، 15 يناير 2023 12:53 م
ضبط المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة سرقة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم ، فوجئت بقيام شخص يستقل دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أخر بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول) ولاذا بالفرار .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال إستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أن ("لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة أسيوط ) .
 
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما ، حال إستقلالهما الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة   "قيادة أحدهما وملك شقيقه" وبحوزتهما (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض "مطواه").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما ، كما أقرا بحيازتهما للسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى ، كما أضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المشار إليها ، وكذا إرتكاب عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بمسكنهما ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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