صرف 75% من المقررات التموينية عن شهر يناير لأصحاب البطاقات

كتب ــ مدحت وهبة

تصرف وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فيما تم صرف 75% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية، كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز.

يفتتح مساء اليوم الأحد، معرض "أهلا رمضان" في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، في إطار حرص وزارة التموين وتكليفات مجلس الوزراء فى التوسع في إنشاء المعارض في كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كذلك طرح السلع بمنافذ ومعارض "أهلا رمضان".