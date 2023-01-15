شواطئ برازيلية تعلن حالة التأهب بسبب تفشى "الإسهال"

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت شواطئ برازيلية حالة التأهب بسبب تفشى "الاسهال " ، ومنها شواطئ فلوريانوبوليس، عاصمة ولاية سانتا كاترينا في جنوب البرازيل، وذلك بعد أن أكدت وزارة الصحة، أن هناك 1251 شخصا أصيبوا بالمرض، ويتم التحقق في سبب انتشاره على الشواطئ، وفقا لصحيفة "جلوبو" البرازيلية.

وفقًا لمعهد البيئة في سانتا كاتارينا، يوجد في هذه الولاية البرازيلية 237 موقعًا سياحيًا، وشواطئ، ومع ذلك، فإن 124 شاطئا وموقعا سياحيا حظرت الاستحمام، وذلك لانتشار بكتيريا أدت الى إصابة العديد من الزائرين بالإسهال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شاطئ فلوريانوبوليس شهد 400 حالة اسهال منذ بداية 2023 ، وتحدث بعض الناس عن هذه القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، مبدين قلقهم من تزايد عدد المصابين بالإسهال.

وتحقق الجهات الصحية من أن 60.92٪ من الشواطئ البرازيلية أصبحت ليست مناسبة للاستحمام، وذلك لمنع انتشار العدوى.

نظرا لزيادة حالات الإسهال الحاد على الشواطئ في جنوب البرازيل ، أصدرت وزارة الصحة سلسلة من التوصيات للمسافرين للوقاية منه.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أنه على الزائرين غسل أيديهم بشكل متكرر بالماء والصابون، والتأكد من سلامة الطعام، والحذر عند لمس الحيوانات، مع استخدام مطهر اليدين مثل الكحول.

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أنه على زائرى الشواطئ في الوقت الحالي، استخدم المياه الصالحة للشرب، وتجنب شرب ماء الصنبور لأنه في بعض الأماكن قد لا يكون آمنًا للشرب وإعداد الطعام والمشروبات.

كما طالبت بتجنب الاستحمام في مياه الشواطئ التي تم تمييزها على أنها غير مناسبة أو ملوثة، لأن تلك الجراثيم تسبب أمراض الجهاز الهضمى والتنفسى، كما أنها تسبب أضرار بالغة في الجلد والعين.