شكري: الرئيس السيسي بحث مع وزير خارجية الصين تعزيز علاقات التعاون الثنائى

كتب أحمد جمعة

رحب وزير الخارجية سامح شكري، بنظيره الصيني تشين جانج، الذي يزور مصر لأول مرة منذ توليه مهام منصبه، معربا عن تطلع مصر للانطلاق بالعلاقات لمستوى ارحب بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزير الصيني التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، لبحث تعزيز علاقات التعاون.

وأكد وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، وجود إرادة سياسية بين قيادتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون، مشيرا لأهمية العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبة البلدين في تعزيز التعاون على أساس المصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل التعاون الثنائى على كافة الأصعدة، موضحا أن العلاقات الثنائية تتميز بانها علاقات استراتيجية شاملة مهمة فى كافة النواحي.