سفارة روسيا فى كاتماندو: 4 روس على متن طائرة الركاب المنكوبة بنيبال

وقال ممثل السفارة الروسية في نيبال لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأحد "لقد كان أربعة راكاب من مواطنينا على متن الطائرة التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفا أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لرئيسة نيبال، بيديا دڤي بنداري، في ضحايا حادثة تحطم الطائرة المدنية بالقرب من مدينة بوخارا في نيبال.

وأشار بيان على الموقع الرسمي للكرملين اليوم إلى أن الرئيس بوتين أعرب في برقية لرئيسة نيبال عن تعازيه وتعازي روسيا الاتحادية لدولة نيبال وذوي ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية بالقرب من مدينة بوخارا.