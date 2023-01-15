اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفارة روسيا فى كاتماندو: 4 روس على متن طائرة الركاب المنكوبة بنيبال

الأحد، 15 يناير 2023 01:58 م
سفارة روسيا فى كاتماندو: 4 روس على متن طائرة الركاب المنكوبة بنيبال تحطم طائرة - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت السفارة الروسية في نيبال، أن 4 مواطنين روس كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت قرب مدرج مطار بوخارا الدولي في نيبال.

وقال ممثل السفارة الروسية في نيبال لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الأحد "لقد كان أربعة راكاب من مواطنينا على متن الطائرة التي تحطمت صباح اليوم في نيبال"، مضيفا أنه "لم يعرف مصيرهم حتى الآن".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لرئيسة نيبال، بيديا دڤي بنداري، في ضحايا حادثة تحطم الطائرة المدنية بالقرب من مدينة بوخارا في نيبال.

وأشار بيان على الموقع الرسمي للكرملين اليوم إلى أن الرئيس بوتين أعرب في برقية لرئيسة نيبال عن تعازيه وتعازي روسيا الاتحادية لدولة نيبال وذوي ضحايا تحطم طائرة الركاب المدنية بالقرب من مدينة بوخارا.

 


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نيبال

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