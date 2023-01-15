اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب "جاوة" الإندونيسية

الأحد، 15 يناير 2023 09:35 ص
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب "جاوة" الإندونيسية مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت وكالة التخفيف من حدة الكوارث الإندونيسية اليوم الأحد أن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة هز منطقة بوجور في مقاطعة جاوة الغربية، ولم ترد إصابات حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن نائب مدير وكالة التخفيف تيوفيلو باتروسينيو فريتاس قوله "فيما يتعلق بتأثير الزلزال وحتى الآن، لم ترد أي تقارير عن أضرار أو خسائر من قبل المجتمع المحلي أو الجهاز الإقليمي المحلي".

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن الزلزال وقع على بعد حوالي 25 كم شمال غرب مدينة بوجور حيث وقع مركز الزلزال عند خط عرض 6.52 درجة جنوبا وخط طول 106.58 درجة شرقا على عمق 132 كم.

وناشدت وكالة التخفيف من حدة الكوارث، الجمهور بالتزام الهدوء وتجنب الاقتراب من المباني المتصدعة أو المتضررة بسبب الزلزال.

 


جزيرة جاوة

منطقة بوجور

زلزال

علم المناخ



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