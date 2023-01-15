اليوم السابع
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روسيا:مقتل اثنين وتدمير مركزين سكنيين جراء القصف الأوكرانى بلوجانسك ودونيتسك

الأحد، 15 يناير 2023 12:10 م
روسيا:مقتل اثنين وتدمير مركزين سكنيين جراء القصف الأوكرانى بلوجانسك ودونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت ممثلية لوجانسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، أن القصف الأوكراني تسبب بمقتل اثنين من المدنيين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الممثلية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت المركز السكني نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وقتلت اثنين من المواطنين ودمرت المبنى السكني.
من جانبها، قالت ممثلية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني أطلق خمس قذائف من عيار "الناتو" على منطقتين في مدينة دونيتسك.

وأضافت: "أن ضاحية جيورجيفكا (منطقتي كيروفسكي وبتروفسكي) بمدينة دونيتسك تعرضت للقصف بخمس قذائف مدفعية من عيار 155مم، فيما فتح العدو النيران على المركز السكني جورلوفكا وقصفها بخمس قذائف من عيار 152 مم. 

يشار إلى أن المركز السكني نوفوبسكوف، يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية.

 


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