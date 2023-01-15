روسيا:مقتل اثنين وتدمير مركزين سكنيين جراء القصف الأوكرانى بلوجانسك ودونيتسك

وذكرت الممثلية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت المركز السكني نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وقتلت اثنين من المواطنين ودمرت المبنى السكني.

من جانبها، قالت ممثلية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الجيش الأوكراني أطلق خمس قذائف من عيار "الناتو" على منطقتين في مدينة دونيتسك.

وأضافت: "أن ضاحية جيورجيفكا (منطقتي كيروفسكي وبتروفسكي) بمدينة دونيتسك تعرضت للقصف بخمس قذائف مدفعية من عيار 155مم، فيما فتح العدو النيران على المركز السكني جورلوفكا وقصفها بخمس قذائف من عيار 152 مم.

يشار إلى أن المركز السكني نوفوبسكوف، يتعرض بشكل دوري لقصف مدفعي وصاروخي من جانب القوات الأوكرانية.