روسيا اليوم: مكتب بنيامين نتنياهو تسلّم طردا مشبوها يحوى مواد خطيرة

كتب محمد جمال

قالت شبكة "روسيا اليوم" نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأحد، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تسلّم طردا مشبوها يحوي مواد خطيرة، وأضافت أنه تم استدعاء الشرطة الإسرائيلية لفحص المغلف.

كما أشارت إلى أن قوات من الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين حلوا بمكتب نتنياهو بعد اكتشاف المظروف المشبوه داخله.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة أنه "في إطار الاستقبال الروتيني للبريد، تم تسلم مظروف مشبوه"، وأضاف أنه "يتم التحقيق في القضية من قبل مسؤولي الأمن في المكتب".

وذكر موقع "واينت" الإلكترونى، أنه تم العثور على آثار وبقع زيت على المغلف، ما أثار الشكوك حول احتوائه على "مادة خطرة".

ولاحقا، تم فحص المغلف من قبل خبير متفجرات، ولم يتم العثور على أي نتائج.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي العام "كان 11" أن الشرطة تحفظت على المغلف لإجراء فحص إضافي.