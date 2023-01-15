دراسة: طفرات تساهم في زيادة الإصابة بأمراض الكبد

كتبت فاطمة ياسر

تنتج الطفرة الأكثر شيوعًا المرتبطة بأمراض الكبد عن تغيير واحد داخل تسلسل الحمض النووي المعروف باسم طفرة Z - تؤدي هذه الطفرة إلى معالجة غير طبيعية وتراكم كبير لبروتين AAT داخل خلايا الكبد ، وهو نوع الخلية الأساسي المسؤول عن إنتاج AAT .

وفي حين أن الأفراد الذين لديهم نسختين من الطفرة Z ("ZZ") معروفون منذ فترة طويلة أنهم معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض الكبد ، فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأفراد الذين لديهم نسخة واحدة من الطفرة Z ("MZ" s ) لديهم أيضًا مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض الكبد.

ووجدت دراسة جديدة من مركز بوسطن الطبي وكلية الطب بجامعة بوسطن أن التغييرات في معالجة البروتين أدت إلى تغييرات كبيرة في مجرى النهر في الوظائف الخلوية MZ iHep ، بما في ذلك ضعف في التمثيل الغذائي ووظيفة الميتوكوندريا وأن هذه التغييرات تشبه إلى حد كبير المرض، ومقارنات ZZ بدلاً من MM.

وهي تقدم أول دليل على أن معالجة AAT لم تتأثر فقط في خلايا الكبد البشرية ZZ ، ولكن أيضًا في MZ وأن هذه التغييرات يمكن أن تسهم في زيادة أمراض الكبد السريرية التي لوحظت في كلا المرضى.

وقال جوزيف كاسرمان أستاذ مساعد في الطب في مدرسة بو تشوبانيان وأفيديسيان للطب ، وباحث في مختبر ويلسون في جامعة بوسطن: "يقدر أن 2٪ من سكان الولايات المتحدة يمكن أن يكونوا حاملين لطفرة Z". / فيما ذكر مركز الطب التجديدي (CReM). "بفضل الاختراقات في العلوم والتكنولوجيا ، نحن قادرون على دراسة جوانب هذا المرض التي لم تكن ممكنة من قبل ، وستقطع نتائجنا شوطًا طويلاً في مساعدتنا على فهم هذا المرض وعلاجه في نهاية المطاف."

وقدمت الخلايا الجذعية المحفزة في الخلايا المشتقة من المرضى المصابين بالمرض ، والتي تحمل كل التركيب الجيني للفرد (بما في ذلك الطفرات ، مثل الطفرة Z) ويمكن أن تنتج كل نوع من الخلايا داخل الجسم ، بما في ذلك خلايا الكبد .

وسمح هذا للباحثين ، لأول مرة ، باختبار مساهمات أليل Z واحد في بيولوجيا خلايا الكبد البشرية، و بعد أخذ هذه الخلايا من خلال عملية تُعرف باسم التمايز الموجه لتحويلها إلى خلايا كبد مشتقة من iPSC (iHeps) ، وجدوا أنه حتى نسخة واحدة من طفرة Z كانت كافية لتغيير معالجة بروتين AAT بشكل كبير.

وهناك حاجة إلى بحث مستقبلي لاستكشاف العمليات والآليات الدقيقة التي تربط بروتين Z المحتفظ به بالخلل الوظيفي الذي يحدث في خلايا الكبد.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن جميع الأفراد الذين لديهم طفرة Z يصنعون بروتينًا غير طبيعي ، فإن بعضهم فقط يصابون بمرض إكلينيكي ، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى مساهمة - يرغب الباحثون في فهم ما قد يحمي الخلايا أو يساهم في حدوث المرض.

قال أندرو ويلسون ، أخصائي أمراض الرئة ومدير مركز ألفا 1 في مركز بوسطن الطبي، "نظرًا لعدم وجود علاجات محددة للمرض للأفراد المصابين بأمراض الكبد المرتبطة فمن الضروري لهؤلاء المرضى أن نكتسب فهمًا أفضل لما يحدث بالضبط في هذه الخلايا حتى نتمكن من تحديد أهداف علاجية جديدة في المستقبل ."